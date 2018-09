Corne de l’Afrique : le chef de l’ONU salue l’accord conclu à Djibouti entre l’Érythrée, l’Éthiopie et la Somalie

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a salué la rencontre jeudi à Djibouti, des ministres des affaires étrangères de l’Érythrée, de l’Éthiopie et de la Somalie avec le chef de la diplomatie djiboutienne.

Cette rencontre organisée le 6 septembre à Djibouti a débouché sur la signature d’un accord de coopération entre l’Érythrée, l’Éthiopie et la Somalie.

Par la voix de son porte-parole, le chef de l’ONU a souligné que « l’accord conclu entre les quatre ministres pour travailler ensemble à la restauration de la paix et de la stabilité dans la région est un exemple positif pour la Corne (de l’Afrique) et au-delà ».

« Le Secrétaire général réaffirme que les Nations Unies sont disposées à aider les pays de la Corne de l’Afrique à consolider les progrès remarquables qu’ils ont récemment réalisés », a ajouté son porte-parole.