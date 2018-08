Message du Secrétaire général des Nations Unies publié à l’occasion de la Journée internationale contre les essais nucléaires, 29 août 2018

L’histoire des essais nucléaires est jalonnée de souffrances, et les victimes des plus de 2 000 essais réalisés dans le monde sont souvent issues des communautés les plus vulnérables. Les conséquences désastreuses de ces essais, qui ne s’arrêtent pas aux frontières nationales, touchent l’environnement, la santé, la sécurité alimentaire et le développement économique.

Depuis la fin de la guerre froide, l’opposition aux essais nucléaires n’a fait que se renforcer. Depuis le début du siècle, seul un État a fait un choix différent. La communauté internationale a résolument rejeté chacun de ces essais en les condamnant à l’unisson.

Les moratoires volontaires ne sauraient toutefois se substituer à une interdiction mondiale et juridiquement contraignante des essais nucléaires. Le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires est la pierre angulaire du régime de désarmement et de non-prolifération nucléaires. Il vise à favoriser la paix et la sécurité internationales en limitant le développement d’armes nucléaires. Pour assurer notre sécurité collective, nous devons tout mettre en œuvre pour qu’il entre en vigueur.