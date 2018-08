LE CINU ACCUEILLE DEUX (02) NOUVEAUX COLLEGUES

Mme Eudoxie ZAONGO et Aristide Touwindsida ZONGO ont rejoint l’équipe du CINU Ouagadougou respectivement le 1er juin 2018 et le 1er août 2018 en tant qu’Assistante administrative (AA) et Assistant d’équipe (Team Assistant (T.A.) . Eudoxie ZAONGO a neuf (09) ans d’expérience dans la gestion stratégique des projets et programme. Avant son arrivée au CINU, elle travaillait dans le domaine de l’emploi des jeunes comme administrateur de programme dans une ONG internationale.

Aristide Touwindsida ZONGO a quatre (04 ans) d’expérience comme responsable de marketing digital dans le secteur privé.