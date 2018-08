JOURNEE INTERNATIONALE NELSON MANDELA

Pour commémorer la Journée internationale Nelson Mandela (18 juillet), le CINU en partenariat avec le Ministère de la Justice et de la Promotion des Droits humains et de la Protection civique du Burkina Faso a organisé les 18 et 19 juillet 2018, une exposition documentaire, de photographies et de posters sur les différents aspects de la lutte de Nelson Mandela : lutte contre la pauvreté, gouvernance politique, droits de l’homme, racisme, apartheid etc…

Cette exposition a eu lieu à Tenkodogo, localité située à 180 km de Ouagadougou qui a abrité la cérémonie officielle de la Journée. L’exposition a reçu 5 322 visiteurs composés de représentants du gouvernement, des membres du corps diplomatique, des membres de la Garde de sécurité pénitentiaire, de chercheurs, de représentants de la société civile et des médias