JOURNEE MONDIALE DE LA LIBERTE DE LA PRESSE

Dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la Presse 2018, le Centre d’Information des Nations Unies (CINU) en partenariat avec l’Association des Journalistes du Burkina (AJB) a organisé le 3 mai 2018, une conférence de presse sur le thème : « Media et Justice ».

L’objectif de cette conférence était d’identifier les voies et moyens en vue de renforcer la collaboration entre la presse et les acteurs de la justice afin de promouvoir de solides institutions et la démocratie.

Une centaine de personnes ont participé à cette conférence qui s’est tenue dans la salle de Conférence de la Direction générale de la Coopération (DGCOOP).