JOURNEE INTERNATIONALE DES CASQUES BLEUS

Dans le cadre des activités marquant la commémoration de la Journée internationale des casques bleus, le Centre d’Information des Nations Unies (CINU) a organisé dans ses locaux, une exposition de photos et de posters en vue de rendre hommage à tout le personnel militaire et civil qui sert dans les opérations de maintien de la paix (OMP).

L’exposition qui a duré quatre (04) jours, du 29 mai au 1er juin 2018 a reçu 4125 visiteurs, composés d’autorités, de fonctionnaires, de Forces de Défense et de Sécurité, des membres du corps diplomatique, de chercheurs, d’élèves, d’étudiants et de journalistes.