Journée de l’environnement : l’ONU appelle à bannir les produits en plastique à usage unique

A l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, appelle à bannir les produits en plastique à usage unique qui sont responsables de la pollution des océans et qui seront plus nombreux que les poissons en 2050 si la tendance actuelle continue.

L’Organisation des Nations Unies, consciente que la protection et l’amélioration de l’environnement est une question d’importance majeure qui affecte le bien-être des populations et le développement économique à travers le monde, a désigné le 5 juin comme Journée mondiale de l’environnement.

Le thème de cette Journée cette année est la lutte contre la pollution plastique. Ce thème encourage les gouvernements, les industries, les communautés et les individus à explorer ensemble des alternatives durables afin de réduire de toute urgence la production et l’utilisation excessive de plastiques à usage unique responsables de la pollution des océans et représentant une menace pour la santé.

Le Secrétaire général António Guterres, dans un message, appelle la communauté internationale à vaincre la pollution liée aux plastiques.

« Notre monde est envahi par les déchets plastiques nocifs. Si la tendance actuelle continue, il y aura en 2050 plus de plastiques que de poissons dans les océans. Le message est simple : bannissez les produits en plastique à usage unique », déclare-t-il.

Huit millions de tonnes de plastiques finissent dans les océans

Chaque année, la population mondiale jette une quantité de plastiques qui serait suffisante pour faire quatre fois le tour de la Terre. Au moins 8 millions de tonnes de plastiques finissent dans les océans, l’équivalent d’un camion à ordures complet chaque minute, causant la mort d’un million d’oiseaux de mer et de 100.000 mammifères marins. Le monde utilise 500 milliards de sacs en plastique chaque année et 50% du plastique que nous utilisons est à usage unique ou jetable.

Les bouteilles en plastiques sont aussi un gros problème puisque que nous consommons 1 million de bouteilles en plastique chaque minute. Le plastique représente 10% de tous les déchets que nous produisons.

Pour le bien de la planète, l’ONU estime qu’il est temps de repenser notre utilisation du plastique et de renoncer au plastique jetable.

Chaque année, la Journée mondiale de l’environnement est organisée par un pays hôte différent, où se déroulent les célébrations officielles de l’ONU. Le pays hôte cette année est l’Inde, un pays qui affiche l’un des taux de recyclage des déchets les plus élevés au monde.

Le gouvernement de l’Inde s’est engagé à organiser et à promouvoir les célébrations de la Journée mondiale à travers une série d’activités et d’événements avec une participation du public. Il s’agira de campagnes de nettoyage de déchets plastiques dans les zones publiques, dans les réserves nationales et les forêts et sur les plages.

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 affirme la détermination des Etats membres des Nations Unies « à protéger durablement la planète et ses ressources naturelles ». En particulier, les objectifs 14 et 15 de ce programme visent à préserver les écosystèmes aquatiques et terrestres, et conserver de manière durable les ressources marines et terrestres.