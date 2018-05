Burkina Faso : un partenaire pour la paix dans les points chauds en Afrique et ailleurs

Plus de 100.000 Casques bleus des Nations Unies servent la cause de la paix dans le monde aujourd’hui. Ils travaillent dans des conditions difficiles et en prenant de grands risques personnels.

Dans des pays comme le Mali et la République centrafricaine, les soldats de la paix sauvent des milliers de vies, protègent les civils contre les attaques violentes et apportent leur aide à la livraison de l’assistance humanitaire.

Le Burkina Faso participe à des opérations de paix dans de nombreux points chauds à travers le monde. Actuellement, le pays compte environ 1.690 ressortissants affectés dans sept missions des Nations Unies.

Des Casques bleus burkinabés sont déployés, entre autres, en République centrafricaine (MINUSCA), au Mali (MINUSMA), en République démocratique du Congo (MONUSCO) et dans la région du Darfour au Soudan (MINUAD).