Message du Secrétaire général de l’ONU à l’occasion de la Journée des droits de l’homme, le 10 décembre 2017

Cette année, la Journée des droits de l’homme marque le début d’une année de célébrations marquant le soixante-dixième anniversaire de l’adoption de l’un des accords internationaux les plus ambitieux jamais adoptés. La Déclaration universelle des droits de l’homme consacre les principes de l’égalité et de la dignité de chaque être humain, et dispose que tout État a pour devoir essentiel de garantir à chacun l’exercice de l’ensemble de ses droits et libertés inaliénables.

Nous avons tous le droit de nous exprimer librement et d’être associés aux décisions qui nous

concernent. Nous avons tous le droit de ne subir aucune forme de discrimination. Le droit à

l’éducation, le droit à la santé et celui d’avoir des perspectives économiques et un niveau de vie

décent figurent au nombre de nos droits, au même titre que le droit au respect de la vie privée et à la justice. Tous les jours, chacun de nous a besoin de ces droits, qui sont indispensables à la paix des sociétés et au développement durable.

Depuis la proclamation de la Déclaration universelle des droits de l’homme en 1948, les droits de l’homme sont, avec la paix et le développement, les trois piliers de l’Organisation des Nations Unies. Bien sûr, les atteintes aux droits de l’homme n’ont pas cessé dès l’instant où la Déclaration a été adoptée. Cependant, c’est grâce à ce texte fondateur que d’innombrables personnes ont pu vivre plus librement et dans de meilleures conditions de sécurité. La Déclaration a joué un rôle déterminant dans la prévention des violations, le redressement des torts et le renforcement des mesures de protection et des lois nationales et internationales relatives aux droits de l’homme.

Si ces progrès sont indéniables, les grands principes de la Déclaration sont mis à l’épreuve dans toutes les régions du monde. Nous voyons grandir l’hostilité envers les droits de l’homme et leurs défenseurs chez des individus qui cherchent à tirer profit de l’exploitation et de la division. Nous voyons se manifester la haine et l’intolérance, et assistons à des atrocités et crimes de toutes sortes. Ces actes représentent un danger pour chacun de nous.

En cette Journée des droits de l’homme, je tiens à saluer le courage des défenseurs de ces droits, y compris celui du personnel des Nations Unies, qui s’emploie quotidiennement à les défendre partout dans le monde, en prenant parfois de terribles risques. J’exhorte citoyens et dirigeants de tous les pays à se battre pour tous les droits de la personne – droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels – et pour les valeurs sur lesquelles se fondent nos espoirs d’un monde meilleur, plus sûr et plus juste pour tous.