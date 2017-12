Le Secrétaire général nomme M. Colin Stewart, du Canada, Représentant spécial pour le Sahara occidental et Chef de la MINURSO

Le Secrétaire général des Nations Unies, M. António Guterres, a annoncé le 1er décembre 2017 la nomination de M. Colin Stewart, du Canada, comme son Représentant spécial pour le Sahara occidental et Chef de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO).

M. Stewart succède à Mme Kim Bolduc, du Canada, dont le mandat s’est achevé le 22 novembre 2017. Le Secrétaire général est reconnaissant envers Mme Bolduc pour son leadership et sa persévérance pendant l’exercice de son mandat.

M. Stewart apporte à ce poste des capacités avérées en gestion et leadership, avec plus de 25 ans d’expérience dans la paix, la sécurité et les affaires internationales. Plus récemment, il a été Directeur adjoint et Chef de cabinet du Bureau des Nations Unies auprès de l’Union africaine (BNUUA) à Addis-Abeba.

Il a également travaillé au sein de plusieurs missions de l’ONU sur le terrain, notamment en qualité de Chef de cabinet par intérim et Chef des affaires politiques à la Mission intégrée des Nations Unies au Timor-Leste (MINUT), de 2007 à 2009. Au préalable, de 1999 à 2004, il a servi successivement à la Mission des Nations Unies au Timor oriental (MINUTO), à l’Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental (ATNUTO) et à la Mission d’appui des Nations Unies au Timor oriental (MANUTO). De 2004 à 2006, il a représenté le « Carter Centre » en Cisjordanie et à Gaza et en République démocratique du Congo (RDC). Il était membre du corps diplomatique canadien et agent des affaires étrangères de 1990 à 1997.

Né en 1961, M. Stewart est titulaire d’une Licence obtenue à l’Université Laval, au Canada.