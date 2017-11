M. António Guterres réaffirme le ferme engagement pris par l’ONU de soutenir l’industrialisation de l’Afrique

On trouvera, ci-après, le message du Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres, à l’occasion de la Journée de l’industrialisation de l’Afrique, le 20 novembre :

En tant que l’un des principaux moteurs de croissance économique et de création d’emplois, l’industrialisation jouera un rôle crucial dans les activités menées en faveur du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

Cette année, la Journée de l’industrialisation de l’Afrique met l’accent sur les liens entre le développement industriel et les progrès de l’Afrique vers la création d’une zone de libre-échange continentale.

Ces initiatives se renforcent mutuellement. Des investissements stratégiques dans les infrastructures transfrontières permettront d’accroître à la fois le commerce et l’industrie, de même que la promotion des technologies vertes et des solutions à faible émission de carbone.

Les petites et moyennes entreprises, qui représentent déjà 80% du produit intérieur brut du continent et 90 % de tous les emplois, resteront les principaux acteurs. Les gouvernements, les entreprises et la société civile devront nouer des partenariats pour encourager l’innovation et favoriser la croissance durable.

Il faudra également tirer parti des capacités des jeunes Africains et renforcer les institutions africaines. Tant le Programme 2030 que l’Agenda 2063 tiennent compte de ces impératifs.

En cette Journée de l’industrialisation de l’Afrique, je voudrais réaffirmer le ferme engagement pris par l’ONU de soutenir l’industrialisation de l’Afrique, l’application d’un accord de libre-échange continental et l’avènement de sociétés solidaires, résilientes, pacifiques et prospères.