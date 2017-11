Centrafrique : Le mandat de la MINUSCA renouvelé d’un an avec 900 militaires supplémentaires

Le Conseil de sécurité a décidé mercredi 15 novembre 2017 de proroger le mandat de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) jusqu’au 15 novembre 2018.

Un renouvellement de mandat approuvé par tous les membres du Conseil et qui s’accompagne d’un renforcement de la Force de la mission de maintien de la paix. La résolution 2387 (2017) adoptée mercredi à l’unanimité autorise une augmentation effective de 900 militaires afin de permettre à la MINUSCA « d’exécuter plus efficacement l’intégralité de son mandat ».

Le Conseil a ainsi suivi la recommandation du Secrétaire général formulée dans son dernier rapport sur la situation en République centrafricaine (RCA). Cette augmentation de troupes devrait permettre d’accroître la flexibilité et la mobilité de la MINUSCA dans ses tâches prioritaires de protection des civils, de soutien au processus de paix et d’acheminement de l’aide humanitaire.

« Le Conseil ne pouvait pas se permettre de laisser le pays replonger dans une crise aussi dramatique qu’entre fin 2012 et début 2014 », a déclaré le délégué de la France, pays porte-plume de la résolution, lors des explications de vote.