OMS : Face au diabète, les femmes doivent pouvoir bénéficier des soins et conseils dont elles ont besoin

A l’occasion de la Journée mondiale du diabète (14 novembre), l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et ses partenaires dans le monde ont souligné mardi 14 novembre 2017 le droit des femmes à un avenir en bonne santé.

Environ 8% des femmes dans le monde – soit 205 millions de femmes – vivent avec le diabète. Plus de la moitié d’entre elles vivent en Asie du Sud-Est et dans la zone occidentale du Pacifique.

Cette année, la Journée mondiale du diabète vise à promouvoir un accès abordable et équitable pour toutes les femmes atteintes de diabète ou à risque de diabète aux médicaments et technologies essentiels au traitement de la maladie.

La Journée souligne également la nécessité pour les femmes de disposer de l’information et l’éducation dont elles ont besoin pour obtenir des résultats optimaux en matière de lutte contre le diabète et renforcer leur capacité à prévenir le diabète de type 2.

Pendant une grossesse, une glycémie élevée augmente considérablement le risque pour la santé de la mère et de l’enfant ainsi que le risque de diabète pour l’enfant à l’avenir. Près de la moitié des femmes qui meurent dans des pays à faible revenu à cause de l’hyperglycémie décèdent prématurément avant l’âge de 70 ans.

Le diabète est une cause majeure de cécité, d’insuffisance rénale, de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral et d’amputation des membres inférieurs.

Manger sainement, faire du sport et éviter de fumer

L’OMS recommande à tous les individus de se nourrir avec une alimentation saine, de pratiquer une activité physique et d’éviter le tabagisme afin de prévenir ou retarder le diabète de type 2.

Selon l’Organisation, le diabète peut être traité et ses conséquences évitées ou retardées par des médicaments, un dépistage régulier et un traitement des complications créées par cette maladie.

Ces actions préventives font partie des recommandations émises dans le rapport mondial de l’OMS sur le diabète publié en 2016.

La Journée mondiale du diabète a été créée en 1991 par la Fédération internationale du diabète avec l’appui de l’OMS en réponse aux inquiétudes croissantes concernant la menace sanitaire grandissante que représente la glycémie élevée. L’événement est devenu une journée officielle des Nations Unies en 2006.