Journée des Nations Unies : Le chef de l’ONU appelle à dépasser nos différences pour transformer notre avenir

A l’occasion de la Journée des Nations Unies, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a appelé les populations à travers le monde à surmonter leurs différences pour répondre aux défis mondiaux qui ne connaissent pas de frontières.

« Notre monde fait face à de nombreux défis. Conflits et inégalités qui s’intensifient. Phénomènes climatiques extrêmes qui se multiplient et intolérance meurtrière qui gagne du terrain. Notre sécurité menacée, notamment par les armes nucléaires », a dit M. Guterres dans un message vidéo.

« Mais nous avons les outils et les ressources nécessaires pour relever ces défis. Tout ce dont nous avons besoin, c’est la volonté de le faire », a-t-il ajouté.

Dans son message, le chef de l’ONU a rappelé que les problèmes du monde n’ont pas de frontières et que « nous devons dépasser nos différences si nous voulons transformer notre avenir ».

« Lorsque nous aurons donné à tous les peuples la possibilité de jouir de leurs droits humains fondamentaux et de vivre dans la dignité, ces mêmes peuples seront les artisans de l’édification d’un monde pacifique, durable et juste », a-t-il encore dit, appelant le monde entier à concrétiser cette aspiration.

La Journée des Nations Unies est célébrée chaque année le 24 octobre, jour anniversaire de l’entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945. En 1971, par sa résolution 2782(XXVI), l’Assemblée générale des Nations Unies a estimé que le jour anniversaire de la création de l’ONU devait être l’occasion pour les gouvernements et les peuples de réaffirmer leur foi dans les buts et principes de la Charte. Elle a déclaré que le 24 octobre serait un jour férié international et a recommandé qu’il soit célébré comme tel par tous les États Membres de l’ONU.

Cette année, au siège de l’ONU, à New York, le Département de l’information des Nations Unies (DPI) organise un concert mettant en vedette le Ballet national folklorique slovaque, Lúcnica.

En outre, la Vice-Secrétaire générale de l’ONU, Amina J. Mohammed, au nom du Secrétaire général, doit présenter les Prix du Secrétaire général pour 2017 dans plusieurs catégories, dont l’innovation et la créativité ; l’égalité des sexes et la parité ; et la promotion des objectifs de développement durable (ODD).