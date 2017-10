Libéria : Le chef de l’ONU salue le déroulement pacifique des élections

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’est félicité de la tenue pacifique des scrutins présidentiel et de la Chambre des représentants au Libéria le 10 octobre 2017.

«Il félicite le peuple du Libéria qui s’est rendu aux urnes en grand nombre et de façon enthousiaste», a dit son porte-parole dans une déclaration à la presse publiée mercredi soir. «Le Secrétaire général salue les efforts de la Commission électorale nationale et des institutions de sécurité pour cette étape importante de l’histoire du Libéria».

M. Guterres a félicité également les groupes de femmes libériennes pour « leur rôle actif et important dans le processus électoral » et noté que les observateurs internationaux et nationaux ont également apporté d’importantes contributions.

Le Secrétaire général a réitéré le soutien continu de l’Organisation des Nations Unies à la consolidation de la paix et de la démocratie au Libéria.

Les Libériens ont voté mardi pour choisir la personne qui succèdera à la Présidente Ellen Johnson Sirleaf, la première femme élue Présidente d’un Etat africain. 20 candidats étaient en lice pour la remplacer à ce poste qu’elle a occupé pendant douze ans.