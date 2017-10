Le chef de l’ONU félicite le Président palestinien pour l’accord de réconciliation avec le Hamas

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a discuté jeudi 12 octobre 2017 au téléphone avec le Président de l’Etat de Palestine, Mahmoud Abbas, qu’il a félicité pour l’accord intra-palestinien signé plus tôt aujourd’hui au Caire, en Egypte.

Selon la presse, les deux factions rivales palestiniennes, le Fatah et le Hamas, se sont mises d’accord pour placer le poste frontière de Rafah, donnant accès à la bande de Gaza à partir de l’Egypte, sous le contrôle d’une unité dirigée par la garde présidentielle de Mahmoud Abbas à compter du 1er novembre. Le Fatah contrôle la Cisjordanie sous l’autorité d’Abbas et le Hamas administre Gaza depuis 2007.

« Le Secrétaire général a été encouragé par les récents progrès réalisés qui permettent au gouvernement palestinien de prendre ses responsabilités à Gaza et s’est félicité des efforts déployés par l’Égypte pour atteindre cet objectif », a dit son porte-parole dans un compte-rendu de la conversation téléphonique.

M. Guterres a souligné la nécessité de s’attaquer de toute urgence à la crise humanitaire à Gaza, en particulier la crise de l’électricité et l’amélioration de l’accès au territoire.

« Le Secrétaire général a réaffirmé que l’Organisation des Nations Unies était prête à continuer de collaborer avec les autorités palestiniennes et la région pour aider le gouvernement à assumer ses responsabilités à Gaza », a dit son porte-parole.