Mali : Trois Casques bleus tués et cinq autres blessés dans une attaque dans la région de Gao

Le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général au Mali, Koen Davidse, a condamné fermement dimanche 24 septembre 2017 une attaque à la mine ou engin explosif contre des Casques bleus qui escortaient un convoi sur l’axe Anéfis – Gao, dans la région de Gao.

Un premier bilan indique que l’explosion, à 7 heures dimanche matin, a entraîné la mort de trois Casques bleus de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA), 5 autres ont été sérieusement blessés, a indiqué la MINUSMA dans un communiqué de presse.

Une force d’intervention rapide a immédiatement été déployée sur les lieux pour sécuriser le périmètre et permettre la prise en charge des victimes.

“Nos pensées vont en premier lieu aux familles et aux proches. Nous les assurons de tout notre soutien dans cette douloureuse épreuve. Qu’ils sachent que la Mission mettra tous les moyens en œuvre pour que justice soit rendue. Aux blessés, nous leur souhaitons un prompt rétablissement”, a déclaré Koen Davidse.

M. Davidse a réitéré avec force l’engagement de la MINUSMA auprès du gouvernement du Mali et des mouvements signataires dans leurs efforts de mise en œuvre de l’Accord de paix.