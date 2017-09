L’ONU rappelle que la torture est non seulement immorale mais contre-productive

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) Zeid Ra’ad Al-Hussein a dénoncé vendredi 22 septembre 2017 comme profondément immorale et contre-productive la torture et a estimé qu’elle ne produisait que davantage de haine et de violence.

« La torture et les mauvais traitements infligés à des personnes soupçonnées de crimes ne sont pas seulement profondément immorales, mais du point de vue d’un interrogateur, elles sont également contre-productives », a déclaré M. Zeid lors d’un événement organisé en marge du débat général de l’Assemblée générale des Nations Unies au siège de l’Organisation à New York.

« De nombreuses preuves scientifiques et historiques démontrent que les informations données par des personnes soumises à la violence ne sont pas fiables », a ajouté le Haut-Commissaire.

« La torture des détenus, qui sont captifs et ne peuvent pas se défendre, crée également une rage énorme au sein de leur communauté. En nourrissant un désir de vengeance, la torture ne produit que davantage de haine et de violence », a-t-il déploré.

Le HCDH envisage de publier un “Manuel d’interrogatoire” (Manual on Investigative Interviewing), qui détaillerait des méthodes ne faisant pas appel aux menaces et à la brutalité. Ce manuel, qui sera co-créé avec la Division de la police du Département des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, sera destiné aux officiers de la police de l’ONU.

La réunion, organisé par le HCDH, avait pour but d’informer les États membres sur l’élaboration de normes internationales pour les interrogatoires de police.

Parmi les participants figuraient l’enquêteur principal dans l’affaire de la tuerie d’Utoya en Norvège, en 2011 provoquée par Anders Breivik, ainsi qu’un ancien directeur-adjoint du Service d’enquêtes criminelles de la marine des États-Unis (NCIS), chargé de la lutte contre le terrorisme aux États-Unis.