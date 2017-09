L’UNESCO organise une conférence régionale pour l’Afrique francophone sur l’intégration du Genre dans les politiques du secteur des TIC à Dakar, Sénégal du 25 au 27 septembre 2017, en partenariat avec le Ministère de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l’Economie Numérique du Sénégal, ONUFEMMES, le Centre de la CEDEAO pour le Développement du genre, la World Wide Web Foundation, l’Alliance pour l’Accès à l’Internet (A4AI), la Banque africaine de développement, et Facebook. Cette conférence a été organisée avec la contribution substantielle du programme intergouvernemental de l’UNESCO « Information Pour Tous », et qui vise à apporter des réponses innovatrices aux défis et aux opportunités de la société de l’information et de la connaissance.

Cette conférence régionale, qui réunira les décideurs politiques de 20 pays d’Afrique francophone, issus des ministères compétents concernant les TIC, les télécommunications, les femmes, les sciences et la technologie, le secteur privé, ainsi que les agences de réglementation de l’industrie des TIC et les acteurs de la société civile encourageant l’innovation et l’entrepreneuriat numérique, en mettant l’accent sur les femmes, servira de plateforme de partage des bonnes pratiques en matière de politique de TIC visant l’égalité des genres. Elle permettra non seulement de créer des alliances afin d’accélérer l’intégration de la dimension genre dans la politique des TIC en Afrique francophone mais encore de créer un réseau de pairs entre les gouvernements d’Afrique francophone et, en particulier, les ministères et les agences chargées d’élaborer des politiques et des programmes qui exploitent le pouvoir d’accès à l’information pour atteindre les Objectif de développement durable (ODD), et plus particulièrement en ce qui concerne l’égalité des genres.

Pendant les trois jours de la conférence, les participants exploreront le rôle des données ouvertes et de la gouvernance ouverte pour l’information des citoyens, et l’engagement en faveur des femmes dans les politiques publiques en s’appuyant spécifiquement sur le rapport Recommandations d’action : combler l’écart entre les hommes et les femmes dans l’accès à internet en haut débit (mars 2017), du Groupe de travail sur la fracture numérique entre les genres de la Commission sur le Haut Débit, mais également sur les politiques des TIC visant l’égalité des genres, l’égalité et l’inclusion numérique dans le contexte des Objectifs de Développement Durable (ODD), les TIC dans la lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent, les principes du droit du numérique, les données ouvertes et leur rôle dans la garantie de l’égalité des genre, l’intégration de l’égalité des genres dans les politiques et programmes d’éducation aux TIC, les approches basées sur les TIC afin d’augmenter la participation des filles aux sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM), et l’accélération de l’inclusion financière et numérique pour l’autonomisation économique des femmes. Elle traitera également de la responsabilité des gouvernements à l’ère numérique.

Enfin le 28 septembre 2017, et dans le cadre de la Célébration de la Journée Internationale du droit d’accès à l’information, et capitalisant sur la très active communauté JiggenCITIC au Sénégal et l’initiative de l’UNESCO YouthMobile, un hackathon aura lieu, mobilisant des jeunes développeuses d’applications mobiles afin de discuter avec les décideurs des pays francophones d’Afrique de l’Ouest pour proposer et développer des solutions d’applications mobiles permettant de promouvoir l’égalité des genres à travers les ODD.

Une plateforme de dialogue, basée sur l’expérience régionale #i4Policy, aura également lieu, afin d’encourager les discussions, entre la société civile et les décideurs politiques, concernant le fait d’assurer une politique publique favorable à l’innovation numérique et à l’entreprenariat, et de spécifiquement encourager l’engagement des jeunes et des femmes.

Pour plus d’informations sur le contenu de la conférence et l’agenda merci de bien vouloir contacter:

Sasha Rubel: s.rubel@unesco.org

Contact presse :

Marion Piccio: m.piccio@unesco.org