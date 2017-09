Session d’information et d’échange sur la 72ème Assemblée Générale de l’ONU

Dans le cadre de la tenue de la 72ème Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies (ONU), ouverte le mardi 12 septembre 2017 à New York, le Centre d’Information des Nations unies (CINU), en partenariat avec le Ministère des Affaires Etrangères a organisé ce mardi 19 septembre dans la salle de Conférence du CINU, une rencontre d’information et d’échange avec les media.

L’objectif de cette rencontre était de « briefer » les medias sur les enjeux de cette session et la participation du Burkina Faso.

Animée par Messieurs Hermann Toé Hermann, de la Direction des Organisations internationales du Ministère des Affaires Etrangères et Emile Kaboré du CINU, cette rencontre a réuni une trentaine de journalistes.