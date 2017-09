ONU : L’autonomisation économique des femmes contribue à des sociétés plus pacifiques

Lors d’une réunion de haut niveau sur l’autonomisation économique des femmes en marge du débat général de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a souligné que cette autonomisation contribuait à des économies plus stables et des sociétés plus pacifiques.

A l’heure actuelle, seulement 50% des femmes en âge de travailler font partie de la population active, contre 77% des hommes. En outre, les femmes, quand elles travaillent, ont tendance à se concentrer dans l’emploi informel et précaire. Elles sont payées en moyenne 23% de moins que les hommes et accomplissent au moins deux fois et demi plus de tâches ménagères et de soins de santé non rémunérés.

« Ceci n’est pas seulement préjudiciable aux femmes, mais représente une perte pour la société dans son ensemble », a déclaré M. Guterres dans un discours lors de cette réunion à laquelle participaient également les deux co-présidents du Groupe de haut niveau sur l’autonomisation économique des femmes, le Président du Costa Rica, Luis Guillermo Solis, et la PDG d’IKEA Suisse, Simona Scarpaleggia.

« Les études montrent que, si les femmes pouvaient participer de manière égale à l’économie, le PIB mondial pourrait augmenter de 26% – l’équivalent de 12.000 milliards de dollars – d’ici à 2025 », a dit le Secrétaire général. « L’autonomisation économique des femmes contribue à des économies plus stables et résilientes et à des sociétés plus pacifiques ».

« C’est aussi une condition nécessaire à la réalisation des objectifs de développement durable », a-t-il ajouté, en référence au Programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté par les Etats membres des Nations Unies en 2015.

Le chef de l’ONU a rappelé que le Groupe de haut niveau a élaboré des recommandations concrètes et pratiques pour les gouvernements, le secteur privé, les institutions multilatérales et d’autres parties prenantes afin d’assurer une participation pleine et égale des femmes à l’économie.

« Aujourd’hui, je demande à tous de traduire les conseils du Groupe de haut niveau en actions qui apporteront des résultats aux femmes et aux filles », a dit M. Guterres, qui a salué toutes les parties prenantes qui ont déjà pris des engagements concrets pour mettre en œuvre les recommandations du Groupe.

« Il est temps de prendre des mesures concrètes pour réaliser notre vision commune de l’égalité des sexes et des droits des femmes dans l’économie », a-t-il conclu.