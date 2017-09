Mohamed Ibn Chambas invite les Togolais à préserver la paix et la sécurité

Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau le 08 septembre 2017 une visite de travail de deux jours à Lomé au Togo.

Au cours de cette visite qui intervient dans un contexte de tensions politiques illustrées par les manifestations organisées par les partis de l’opposition, le Représentant spécial s’est entretenu avec toutes les parties prenantes, y compris les membres du gouvernement et de l’opposition, les organisations de la société civile ainsi que les membres du corps diplomatique.

M. Ibn Chambas se félicite du caractère pacifique des manifestations ainsi que de l’adoption en conseil des ministres d’un avant-projet de loi sur l’amendement des dispositions constitutionnelles relatives au nombre de mandats présidentiels et au mode de scrutin, qui sera débattu à l’Assemblée Nationale.

Conscient que la lenteur du processus des réformes politiques contribue à attiser les tensions, le Représentant spécial exhorte tous les acteurs politiques togolais à s’investir avec détermination et bonne volonté dans une dynamique de dialogue républicain, avec pour seul objectif de faire avancer l’agenda des réformes de manière définitive, afin de répondre aux attentes légitimes du peuple togolais.

M. Ibn Chambas invite les Togolais à préserver la paix et la sécurité qui constituent des atouts précieux en Afrique de l’Ouest, au vu de la situation sécuritaire qui prévaut dans la sous-région.