OMS/UNICEF : Un enfant sur dix dans le monde n’a reçu aucun vaccin en 2016

12,9 millions de nourrissons dans le monde – près de 1 sur 10 – n’ont pas reçu de vaccins en 2016, ont annoncé lundi 17 juillet 2017 l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) et le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF).

Concrètement, cela signifie que ces nourrissons ont manqué la première dose de vaccin contenant la diphtérie-tétanos-coqueluche (DTP), ce qui les expose à un risque sérieux face à ces maladies potentiellement mortelles. En outre, on estime que 6,6 millions de nourrissons qui ont reçu leur première dose de vaccin contenant du DTP n’ont pas complété la série complète de vaccination anti-DTC à trois doses (DTP3) en 2016.

Depuis 2010, le pourcentage d’enfants qui ont reçu leur traitement complet de vaccins entier stagne à 86% (116,5 millions de nourrissons), sans changements significatifs dans aucun pays ou région au cours de l’année écoulée. Ce chiffre ne correspond pas à l’objectif global de couverture de vaccination fixé à 90%.

«La plupart des enfants qui ne sont pas vaccinés sont les mêmes que les systèmes de santé ont manqué», explique le Dr Jean-Marie Okwo-Bele, Directeur de l’immunisation, des vaccins et des produits biologiques à l’OMS. «Ces enfants n’ont probablement également pas reçu d’autres services de santé de base. Si nous voulons augmenter la portée de la couverture vaccinale mondiale, les services de santé doivent atteindre les niveaux non atteints. Tout contact avec le système de santé doit être considéré comme une opportunité pour se faire vacciner».

L’immunisation empêche actuellement chaque année entre 2 à 3 millions de décès de la diphtérie, du tétanos, de la coqueluche et de la rougeole. C’est l’une des interventions de santé publique les plus efficaces et rentables.

Niveaux de couverture vaccinale dans le monde

Selon les nouvelles données, 130 des 194 États membres de l’OMS ont atteint et maintenu au moins 90% de couverture pour le DTP3 au niveau national – l’un des objectifs énoncés dans le Plan d’action mondial pour les vaccins. Cependant, environ 10 millions de nourrissons supplémentaires doivent être vaccinés dans 64 pays, si tous les pays doivent atteindre une couverture d’au moins 90%.

Parmi ces 10 millions d’enfants, 7,3 millions vivent dans des contextes fragiles ou humanitaires, y compris des pays touchés par les conflits. 4 millions d’entre eux vivent également dans seulement trois pays: l’Afghanistan, le Nigeria et le Pakistan, où l’accès aux services de vaccination de routine est essentiel à la réalisation et au maintien de l’éradication de la poliomyélite.

En 2016, huit pays avaient moins de 50% de couverture avec DTP3 en 2016, dont la République centrafricaine, le Tchad, la Guinée équatoriale, le Nigeria, la Somalie, le Soudan du Sud, la Syrie et l’Ukraine.

A l’échelle mondiale, 85% des enfants ont été vaccinés avec la première dose de vaccin contre la rougeole en date de leur premier anniversaire à travers des services de santé de routine et 64% avec une deuxième dose. Néanmoins, les niveaux de couverture restent bien inférieurs à ceux requis pour prévenir les épidémies, éviter les décès évitables et atteindre les objectifs régionaux d’élimination de la rougeole.

152 pays utilisent maintenant des vaccins contre la rubéole et la couverture mondiale est passée de 35% en 2010 à 47% en 2016. Cela constitue un grand pas vers la réduction de l’apparition du syndrome de la rubéole congénitale, une affection dévastatrice qui entraîne une déficience auditive, des cardiopathies congénitales et une cécité, Entre autres handicaps à vie.

La couverture mondiale des vaccins récemment recommandés doit encore atteindre 50%. Ces vaccins comprennent des vaccins contre les principaux tueurs d’enfants tels que le rotavirus, une maladie qui cause une diarrhée sévère chez l’enfant et une pneumonie. La vaccination contre ces deux maladies peut réduire considérablement les décès d’enfants de moins de 5 ans, objectif des objectifs de développement durable.

De nombreux pays à revenu intermédiaire sont en retard dans l’introduction de ces nouveaux vaccins plus coûteux. Ces pays ne reçoivent souvent pas de soutien externe et leurs budgets de santé sont souvent insuffisants pour couvrir les coûts d’achat de ces vaccins.

Inégalités dans la couverture vaccinale

Les estimations de couverture vaccinale au niveau national masquent souvent de grandes inégalités de couverture au sein des pays.

Le rapport de l’OMS intitulé ‘Etat de l’inégalité: la vaccination infantile », souligne les inégalités dans la couverture vaccinale chez les enfants dans les pays à revenu faible et intermédiaire au cours des 10 dernières années. Le rapport montre que des améliorations mondiales ont été réalisées avec des modèles de changement variables dans les pays et qu’il y a généralement moins d’inégalités maintenant qu’il y a dix ans. Ces résultats ont été renforcés par une récente étude de l’UNICEF, qui a mis l’accent sur la rentabilité d’investir dans les communautés les plus démunies et les plus démunies.

« L’immunisation est l’une des interventions les plus favorables à l’équité », a déclaré le Dr Robin Nandy, chef des programmes d’immunisations de l’UNICEF. « En fournissant des vaccins vitaux aux communautés les plus pauvres, les femmes et les enfants doivent être considérés comme une priorité absolue dans tous les contextes ».

Les efforts visant à réduire les inégalités liées à l’état économique des ménages et à l’éducation de la mère sont nécessaires dans de nombreux pays pour améliorer la couverture vaccinale. En outre, plus de la moitié de la population mondiale réside dans les zones urbaines, y compris dans les bidonvilles à croissance rapide en Afrique et en Asie. Les populations pauvres vivant en milieu urbain sont un groupe à risque élevé d’être sous-immunisé ou non immunisé.

Pour la première fois, l’OMS et l’UNICEF ont recueilli des données désagrégées sur la couverture vaccinale au niveau infranational. Sur 194 pays déclarants, 125 ont fait état de couverture sous-nationale, couvrant près de 20.000 districts et environ les deux tiers de la population infantile mondiale. Ces données aideront à éclairer davantage les disparités géographiques dans l’accès aux vaccins.