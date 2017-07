L’analyse économique de l’ONU pertinente pour la mise en œuvre des Objectifs de développement durable

L’analyse et les conseils économiques fournis par l’ONU ces 70 dernières années demeurent pertinents pour guider les pays confrontés à une situation économique mondiale actuelle difficile et pour mettre en œuvre les Objectifs de développement durable (ODD), souligne un nouveau rapport du Département des affaires économiques et sociales (DESA) des Nations Unies publié jeudi 13 juillet 2017.

L’édition 2017 de ‘l’Enquête sur la situation économique et sociale’ a procédé à un examen approfondi de l’analyse économique fournie par les Nations Unies au cours des 70 dernières années.

L’étude souligne qu’au cours de cette période qui a connu la croissance la plus rapide de la production et du commerce mondial que toute autre période de l’histoire de l’humanité, les pays ont individuellement entrepris des parcours de développement très différents et ont obtenu des résultats variés.

L’Enquête 2017 montre que les conseils fournis par les précédentes éditions de l’Enquête en faveur du libre-échange, tenant compte des besoins de développement et ciblés par pays proposés, se sont révélés précis et prévisibles.

«L’enquête de cette année passe en revue les 70 années de cette publication phare et tire des leçons pour la poursuite du développement durable dans laquelle nous nous dirigeons», a déclaré le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, dans la préface du rapport.

«Malgré des changements importants dans le développement mondial au fil des années, de nombreux parallèles peuvent être établis entre les défis actuels auxquels sont confrontés la communauté internationale et ceux auxquels a été confronté le monde dans le passé», a ajouté le chef de l’ONU, soulignant que le Programme de développement durable à l’horizon 2030 «est un impératif moral et économique – et une opportunité extraordinaire».

Leçons clés pour la mise en œuvre des ODD

De ces 70 dernières années d’histoire du développement, l’étude tirent plusieurs leçons pertinentes à la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Elle souligne tout d’abord que l’économie mondiale a besoin d’institutions solides et d’actions internationales coordonnées et que la stabilité dans les systèmes monétaires et commerciaux internationaux sous-tend le développement.

Le rapport montre également que les pays ont besoin d’espace politique adéquat pour accélérer le développement. Il rappelle par ailleurs que la solidarité internationale est le fondement du développement et de la reconstruction de l’économie mondiale.

Enfin l’enquête rappelle que le développement est multidimensionnel, spécifique au contexte et concerne la transformation, et est appuyé par une planification stratégique et le renforcement de la capacité de l’Etat.