L’Assemblée générale reconduit M. Mukhisa Kituyi à la tête de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED)

Sur recommandation du Secrétaire général et après consultation avec les États Membres, l’Assemblée générale a reconduit M. Mukhisa Kituyi, du Kenya, au poste de Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) pour un autre mandat de quatre ans, du 1er septembre 2017 au 31 août 2021. M. Kituyi était devenu le septième Secrétaire général de la CNUCED, lors de son mandat précédent.

Le Secrétaire général de la CNUCED a une vaste expérience de représentant élu et d’universitaire, sans oublier celle qu’il a acquise dans les négociations commerciales, les affaires économiques africaines et internationales et dans la diplomatie.

Avant de rejoindre la CNUCED, M. Kituyi était à la tête de l’Institut kényan de la gouvernance et membre de la « Brookings Institution » à Washington, chargé de l’Initiative sur la croissance africaine.

M. Kituyi était aussi, de 2008 à 2012, membre d’une équipe d’experts chargés de conseiller les présidents de la Communauté des États d’Afrique de l’Est sur les défis, les opportunités et la feuille de route d’une plus grande intégration régionale. Il était aussi consultant à la Commission de l’Union africaine où il a contribué à développer l’architecture et la feuille de route de la Zone panafricaine de libre-échange.

M. Kituyi a été membre du Parlement kényan pendant 15 ans et Ministre du commerce et de l’industrie, de 2002 à 2007.