Afrique : Amina Mohammed plaide pour un partenariat ONU-UA renforcé en faveur de la jeunesse africaine

A Addis-Abeba, en Ethiopie, la Vice-secrétaire générale de l’ONU, Amina Mohammed, a appelé lundi 03 juillet 2017 à renforcer les relations entre l’Union africaine (UA) et les Nations Unies afin de promouvoir le développement promis aux jeunes Africains.

Mme Mohammed, qui participait à son premier sommet de l’UA comme numéro 2 des Nations Unies, s’est félicité de l’accent mis cette année sur la jeunesse . Ce choix constitue selon elle un «rappel puissant» de la nécessité de créer un monde meilleur pour les prochaines générations dans la lignée du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et du cadre stratégique de l’UA connu sous le nom d’Agenda 2063.

«Pour les 226 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans vivant en Afrique aujourd’hui, ces programmes abordent les défis et les opportunités qui font partie intégrante de leur avenir», a déclaré Mme Mohammed.

«Aujourd’hui, vous prenez des décisions qui feront en sorte que l’Afrique bénéficie du plein potentiel de toutes ses personnes, y compris les jeunes femmes et hommes», a rappelé la Vice-Secrétaire générale, en écho au thème du sommet : ‘Exploiter le dividende démographique par des investissements dans la jeunesse’. «Investir dans notre jeunesse aujourd’hui (permettra) de récolter le dividende d’une Afrique pacifique et prospère demain», a-t-elle ajouté.

S’adressant aux dirigeants du continent africain rassemblés au siège de l’organisation panafricaine, Mme Mohammed a appelé à «construire de nouveaux ponts entre nous et à fortifier ceux qui existent déjà» pour respecter les promesses du programme de développement pour l’Afrique et son peuple.

En avril, la conférence annuelle ONU-UA à New York a abouti à la définition d’un cadre commun pour un partenariat renforcé sur la paix et la sécurité. Les deux organisations préparent désormais un cadre commun sur le développement durable, axé sur la mise en œuvre du Programme 2030 et de l’Agenda 2063, a indiqué Mme Mohammed.

La Vice-Secrétaire générale a également noté que l’ONU collaborera avec l’UA sur une nouvelle initiative de l’Union européenne et des Nations Unies pour mettre fin à la violence sexiste dans le monde, qui sera lancée à l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre

Les efforts visant à renforcer le partenariat de l’ONU avec les communautés économiques régionales d’Afrique dans les domaines du maintien de la paix, des élections et des transitions démocratiques ont également été souligné par Mme Mohammed lors de ce sommet.

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a récemment réitéré la nécessité d’un financement «prévisible, fiable et durable» pour les opérations de maintien de la paix de l’UA et devrait travailler sur une série de propositions concrètes pour le Conseil de sécurité de l’ONU.

«Nos efforts devraient continuer à être basés sur l’urgence, la flexibilité et l’innovation pour améliorer la complémentarité, la rentabilité et l’impact», a déclaré Mme Mohammed.

La Vice-Secrétaire générale a également fait écho à l’appel lancé M. Guterres lors du sommet du G7 en Italie, où il a exhorté les dirigeants mondiaux à investir dans les jeunes, avec des investissements plus solides dans la technologie, l’éducation adéquate et le renforcement des capacités en Afrique.

«Le défi de renforcer le capital humain en Afrique, en commençant par ses jeunes, a galvanisé les engagements pour promouvoir leurs droits et investir dans une éducation de qualité et pertinente à tous les niveaux, la santé, la science et la technologie et l’innovation», a précisé Mme Mohammed.