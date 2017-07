A Lisbonne, le chef de l’ONU conditionne la réussite des ODD à l’application de l’Accord de Paris sur le climat

«Il n’y aura pas de Programme (de développement durable à l’horizon) 2030 réussi si l’Accord de Paris n’est pas mis en œuvre d’une manière plus impliquée», a déclaré lundi 03 juillet 2017 le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, depuis la capitale portugaise où il participait à la Conférence Tidewater.

La Conférence Tidewater constitue depuis des décennies un forum de discussions stratégiques entre les ministres et les chefs des principaux organismes d’aide bilatéraux et multilatéraux. Cette année, la conférence est axée sur la mise en forme d’une architecture de développement adaptée aux Objectifs de développement durable (ODD).

Devant les participants de la conférence, M. Guterres a averti qu’il n’y aura pas de réussite du Programme 2030 si la communauté internationale n’est pas en mesure d’avoir une discussion rationnelle sur des questions telles que les mouvements de populations, la mobilité humaine ou les migrations en des termes décents.

Le Secrétaire général a également fait valoir que le chômage actuel n’est pas seulement une tragédie en soi pour les jeunes, mais qu’elle constitue l’une des menaces les plus graves pour la sécurité collective du monde.

Une étude récente des combattants étrangers présents dans des situations de conflits, telles que l’Iraq ou la Syrie, et dans d’autres pays en crise, a montré que le principal facteur invoqué par les jeunes pour se consacrer à ces activités était le manque d’opportunités dans leur propre pays, a indiqué M. Guterres.

En marge de la conférence, le chef de l’ONU devait également rencontrer le Secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Angel Gurria, et le Président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Suma Chakrabarti (BERD). M. Guterres.