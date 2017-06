Nigeria : Le chef de l’ONU condamne les attentats dans l’Etat de Borno

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a condamné la série d’attentats suicides à la bombe perpétrés les 25 et 26 juin à Maiduguri, dans l’Etat de Borno, au Nigeria.

Selon les informations rapportées par la presse, au moins 9 personnes ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche dans trois attentats-suicides perpétrés dans le nord-est du pays.

«Le Secrétaire général transmet ses condoléances au peuple et au gouvernement Nigeria pour les victimes de ces attentats», a dit son porte-parole, Stéphane Dujarric, dans une déclaration à la presse publiée mardi 27 juin 2017.

«Il souhaite un prompt rétablissement à ceux qui ont été blessés et espère que ceux qui sont responsables de ces actes seront rapidement traduits en justice», a-t-il ajouté.

M. Guterres a réitéré le soutien des Nations Unies au Gouvernement du Nigeria dans sa lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.