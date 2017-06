Le Secrétaire général nomme Mme Ana Maria Menéndez de l’Espagne, Conseillère principale pour les questions politiques

Le Secrétaire général des Nations Unies, M. António Guterres, a nommé Mme Ana Maria Menéndez de l’Espagne au poste de Conseillère spéciale pour les questions politiques. Elle succède à Mme Kyung-wha Kong, de la République de Corée, à laquelle le Secrétaire général exprime sa reconnaissance pour son engagement et son dévouement à l’égard de l’Organisation.

Mme Menéndez apporte à ce poste plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de la diplomatie qu’il s’agisse des questions bilatérales, régionales ou internationales. Elle a participé aux négociations des grandes Conférences de l’ONU sur le développement et s’est impliquée dans le programme de désarmement des Nations Unies, le travail du Conseil de sécurité et les différents processus de réforme du système de l’ONU. Elle a également travaillé dans les domaines humanitaires et des droits de l’homme.

Mme Menéndez est actuellement Ambassadeur et Représentante permanente de l’Espagne auprès de l’Office des Nations Unies et autres organisations internationales à Genève. Elle était auparavant Ministre Conseiller et Chef de mission adjointe à l’ambassade d’Espagne en Tunisie, de 2009 à 2012.

Mme Menéndez a commencé sa carrière au Ministère espagnol des affaires étrangères en 1985 et y a occupé différents postes, y compris Directrice générale adjointe pour les organisations des Nations Unies, de 2008 à 2009. Ministre Conseiller et Chef de mission adjointe à l’ambassade d’Espagne en Irlande, de 2006 à 2007; Conseillère spéciale pour les relations latino-américaines et transatlantiques auprès du Secrétaire d’État chargé de l’Union européenne, de 2005 à 2006; Ambassadeur et Représentante permanente de l’Espagne auprès des Nations Unies à New York, de 2002 à 2004;et Conseillère auprès de la Mission permanente de l’Espagne auprès des Nations Unies, de 1998 à 2002.

Mme Menéndez est titulaire d’un diplôme en droit de l’Université de Complutense à Madrid.

Elle est mère d’un enfant.