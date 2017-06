Le Secrétaire général nomme M. Vladimir Ivanovich Voronkov, de la Fédération de Russie, à la tête du nouveau Bureau des Nations Unies contre le terrorisme

Le Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres, a nommé M. Vladimir Ivanovich Voronkov, de la Fédération de Russie, en tant que Secrétaire général adjoint au nouveau Bureau des Nations Unies contre le terrorisme, créé par la résolution 71/291 adoptée le 15 juin 2017 par l’Assemblée générale.

Le Secrétaire général salue le travail acharné des États Membres et des nombreux partenaires qui partagent son engagement dans ce domaine. Le Secrétaire général adjoint apportera un leadership stratégique aux efforts des Nations Unies contre le terrorisme; participera au processus décisionnel des Nations Unies; et veillera à ce que les origines transversales et l’impact du terrorisme soient reflétés dans le travail des Nations Unies.

M. Voronkov apporte à ce poste plus de 30 ans d’expérience dans le domaine diplomatique, s’agissant principalement des Nations Unies, des questions de développement économique et social ou des affaires intergouvernementales.

Il est actuellement Ambassadeur et Représentant permanent de la Fédération de Russie auprès des organisations internationales à Vienne. Sous sa direction, la Mission permanente a lancé plusieurs projets phares avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et a entretenu des collaborations fructueuses avec la branche antiterroriste de l’ONUDC. M. Voronkov siège également au Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et a dirigé plusieurs délégations à la Commission des stupéfiants et à la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale.

Auparavant, M. Voronkov était Directeur du Département de la coopération européenne, entre 2008 et 2011, une expérience durant laquelle il a dirigé la délégation russe aux négociations entre son pays et l’Union européenne sur le régime d’exemption des visas, entre 2010 et 2011. Il a débuté sa carrière en 1989 au Ministère russe des affaires étrangères, au sein duquel il a occupé plusieurs postes, Représentant permanent adjoint auprès de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) à Vienne, de 2005 à 2008, Directeur adjoint du Département du personnel, de 2002 à 2005 et Ministre Conseiller et Chef de Mission adjoint de l’ambassade de la Fédération de Russie en Pologne, de 2000 à 2002.

M. Voronkov est titulaire d’un doctorat de l’Université d’État de Moscou. Il a rédigé plusieurs ouvrages scientifiques sur des questions internationales.

Il est marié et père d’un enfant.