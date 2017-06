Mali : le chef de l’ONU condamne l’attaque terroriste contre un hôtel près de Bamako

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a condamné mardi 20 juin 2017, l’attaque terroriste menée contre un hôtel dans la périphérie de Bamako, la capitale du Mali, le 18 juin.

Selon la presse, quatre civils et un membre des forces de sécurité maliennes ont été tués lors de cette attaque revendiquée par un groupe lié à Al Qaïda, et une dizaine d’autres personnes blessées. Quatre assaillants ont été tués.

M. Guterres a présenté ses condoléances aux personnes endeuillées et aux familles des victimes, ainsi qu’au peuple malien et au gouvernement du Mali et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

« Le Secrétaire général se félicite de la réaction rapide des forces de défense et de sécurité maliennes et des forces françaises, appuyées par la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) », a dit son porte-parole dans une déclaration à la presse.

Le chef de l’ONU a offert « son plein soutien au gouvernement du Mali dans ses efforts pour traduire en justice les auteurs de ces crimes ».

« Cet acte renforce la détermination des Nations Unies de soutenir le peuple du Mali, le gouvernement et les groupes armés signataires dans leurs efforts pour défendre l’accord de paix, contrer le terrorisme et l’extrémisme violent et établir une paix et une stabilité durables », a ajouté le porte-parole.

La MINUSMA a condamné lundi l’attaque contre l’établissement touristique ‘Le Campement Kangaba’, situé à l’est de Bamako. Elle a indiqué que quatre membres du personnel de la Mission avaient été légèrement blessés alors qu’ils fuyaient. La Mission a félicité les forces de sécurité maliennes « pour leur action diligente » et a souligné « l’importance de la pleine coopération avec les services compétents maliens pour assurer que les responsables et les commanditaires de ce crime odieux soient identifiés et traduits en justice ».