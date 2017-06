Message du Secrétaire général de l’ONU, à l’occasion de la Journée mondiale de l’océan : «Nos océans, notre avenir»

Les océans font de notre maison commune une planète bleue. Ils régulent le climat, produisent de l’oxygène et offrent des services fournis par les écosystèmes, des services énergétiques et des services en termes de ressources minérales. La vie qu’ils abritent sous la surface et sur leurs rivages est source d’aliments et de médicaments. Les océans nous connectent tous, produisent des liens culturels entre populations et nations et sont essentiels pour faire circuler les biens et les services à travers le monde. On ne soulignera jamais assez l’importance que revêtent nos océans pour chaque être vivant sur notre planète. Aujourd’hui, nous célébrons tout ce que les océans nous offrent et réaffirmons notre engagement à en prendre dûment soin.

En cette Journée mondiale de l’océan, nous nous tournons vers l’avenir. Nous devons absolument assurer une gestion et une exploitation durables de nos océans si nous voulons atteindre des objectifs écologiques et économiques pour les communautés du monde. Toutefois, l’avenir de nos océans est assombri par de nombreuses menaces – changements climatiques et acidification des océans, pollution, pratiques de pêche non viables et destructrices – et par un manque de ressources qui permettraient d’y parer. Comme l’ont récemment indiqué quelque 600 experts du monde entier dans le cadre de la première Évaluation mondiale des océans, l’impact – en particulier l’impact cumulatif – des activités humaines sur les océans a augmenté considérablement, et les capacités des océans sont sur le point d’atteindre leur limite, s’ils ne l’ont pas déjà fait.

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 est un cadre ambitieux que nous utiliserons, ensemble, pour parer à ces menaces et améliorer la vie des populations. La Journée mondiale de l’océan offre une occasion unique de faire avancer la cause d’un avenir durable. Prêts à lancer un appel à l’action, gouvernements, organisations intergouvernementales et société civile se sont rassemblés cette semaine au siège de l’Organisation des Nations Unies, à l’occasion de la Conférence des Nations Unies visant à appuyer la réalisation de l’objectif de développement durable no 14 : conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable.

Face à l’avenir, nous ne pourrons conserver et exploiter de manière durable les océans que si nous parvenons à parer efficacement aux menaces auxquelles ils sont confrontés. Il nous faut collaborer à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Par conséquent, notre avenir sera déterminé par notre volonté collective de partager nos informations et de trouver des solutions à des problèmes communs. C’est en avançant ensemble que nous pourrons conserver nos océans en tant qu’havres de paix, de sécurité et de prospérité, et préserver la santé de notre planète bleue.