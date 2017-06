Le chef de l’ONU appelle les pays du Moyen-Orient à éviter une escalade des tensions

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a exhorté jeudi 08 juin 2017 les pays du Moyen-Orient à éviter une escalade des tensions, après que l’Arabie saoudite et ses alliés ont rompu lundi 5 juin leurs relations diplomatiques avec le Qatar.

«Le Secrétaire général suit la situation au Moyen-Orient avec une profonde préoccupation», a dit son porte-parole dans une déclaration à la presse.

«Il exhorte les pays de la région à éviter une escalade des tensions et au contraire à s’efforcer de surmonter leurs différends. Il encourage les moyens diplomatiques pour répondre aux préoccupations et est prêt à soutenir de tels efforts, si toutes les parties le désirent», a-t-il ajouté.

Selon la presse, l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, le Yémen, Bahreïn, l’Egypte et les Maldives ont décidé de rompre leurs relations diplomatiques avec le Qatar, qu’ils accusent de complaisance à l’égard de l’Iran et des mouvements islamistes.

Ces pays ont accompagné leur décision de mesures de rétorsion : la fermeture de leurs frontières terrestres et maritimes avec Doha, la suspension des vols de leurs compagnies aériennes en direction de cette ville, la fermeture de leurs espaces aériens à la compagnie Qatar Airways et des restrictions sur le déplacement des personnes.