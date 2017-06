Journée mondiale de l’océan : L’ONU appelle à préserver et à exploiter de manière durable cette source de vie

Les Nations Unies ont célébré jeudi 07 juin 2017 la Journée mondiale de l’océan dans le cadre de la première Conférence sur les océans qui rassemble du 5 au 9 juin à New York des hauts responsables gouvernementaux, des dirigeants d’entreprise et des acteurs de la société civile pour discuter comment préserver et exploiter de manière durable cette source de vie.

«Ici aux Nations Unies, au quatrième jour de notre Conférence historique sur les océans, nous unissons nos efforts avec nos frères et sœurs de tous les coins de cette planète pour célébrer la majesté de l’océan», a déclaré le Président de l’Assemblée générale des Nations Unies, Peter Thomson, co-organisateur de cette conférence, lors d’une cérémonie pour marquer cette journée.

«Nous célébrons sa beauté, longtemps exaltée dans notre musique, notre poésie et notre art, nous engageant lors cette journée spéciale à préserver cette beauté pour toujours. Nous célébrons la richesse de sa générosité, dédiant cette conférence à la durabilité des ressources océaniques. Et nous célébrons le fait que le monde est maintenant davantage conscient du besoin pressant pour l’humanité de commencer à réparer les torts que nous avons fait subir à l’océan», a-t-il ajouté.

Les océans sont en danger

«Les océans font de notre maison commune une planète bleue. Ils régulent le climat, produisent de l’oxygène et offrent des services fournis par les écosystèmes, des services énergétiques et des services en termes de ressources minérales. La vie qu’ils abritent sous la surface et sur leurs rivages est source d’aliments et de médicaments. Les océans nous connectent tous, produisent des liens culturels entre populations et nations et sont essentiels pour faire circuler les biens et les services à travers le monde. On ne soulignera jamais assez l’importance que revêtent nos océans pour chaque être vivant sur notre planète», a déclaré de son côté le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres dans un message pour cette journée.

«Nous devons absolument assurer une gestion et une exploitation durables de nos océans si nous voulons atteindre des objectifs écologiques et économiques pour les communautés du monde», a-t-il ajouté.

Le chef de l’ONU a rappelé que les océans sont confrontés à de multiples menaces, qu’il s’agisse du changement climatique et de l’acidification, de la pollution, et des pratiques de pêche destructrices.

Selon lui, la préservation et l’exploitation durable des océans ne sont possibles que «si nous réussissons à répondre efficacement aux menaces auxquelles les océans sont confrontés». «Il nous faut collaborer à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Par conséquent, notre avenir sera déterminé par notre volonté collective de partager nos informations et de trouver des solutions à des problèmes communs», a-t-il conclu.

Décennie internationale de l’océanologie au service du développement durable

De son côté, la Directrice générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO), Irina Bokova, a estimé qu’«un océan sain nécessite de solides connaissances mondiales des services océaniques».

«On ne peut gérer ce qu’on ne peut mesurer, et aucun pays seul n’est capable de mesurer la myriade de changements de l’océan. Des Fidji à la Suède, de la Namibie à l’Arctique, tous les gouvernements et partenaires doivent échanger leurs connaissances afin d’élaborer des politiques communes fondées sur la science», a-t-elle dit dans un message.

Réaliser l’Objectif de développement durable (ODD) 14, qui concerne les océans, «exige de nouvelles solutions scientifiques et leur transformation en stratégies et décisions éclairées», a-t-elle ajouté.

L’UNESCO et ses partenaires recommandent que 2021-2030 soit la Décennie internationale de l’océanologie au service du développement durable. «Nous invitons toutes les personnes intéressées à nous rejoindre et à contribuer à transformer les idées en un vaste plan d’action concertée, assorti de buts et de responsabilités partagés», a dit Mme Bokova.