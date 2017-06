Le Secrétaire général nomme Mme Jan Beagle, de la Nouvelle-Zélande, comme Secrétaire générale adjointe à la gestion

Le Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres, a nommé Mme Jan Beagle, de Nouvelle-Zélande, en tant que Secrétaire générale adjointe à la gestion. Elle succèdera à M. Yukio Takasu, du Japon, à qui le Secrétaire général est reconnaissant pour son engagement et son service dédié à l’Organisation.

Mme Beagle apporte à ce poste plus de 35 ans d’expérience dans les domaines politique, de développement et interorganisations de l’ONU, à laquelle s’ajoutent une connaissance approfondie et une expérience pratique dans les domaines de la gestion des ressources humaines, de la finance, du budget, des technologies de l’information ainsi que des opérations et services administratifs. Elle a fait d’importantes contributions en dirigeant et en faisant progresser des initiatives de changement dans la gestion au sein du Secrétariat et au niveau du système des Nations Unies.

Mme Beagle est actuellement Directrice exécutive adjointe du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA). Avant d’occuper ce poste, elle était Directrice générale adjointe du Bureau des Nations Unies à Genève (2008-2009) et Sous-Secrétaire générale à la gestion des ressources humaines (2005-2007).

Mme Beagle a rejoint les Nations Unies en 1979 au sein du Département des affaires politiques et des affaires du Conseil de sécurité. Depuis, elle a servi l’Organisation à divers postes, notamment en tant que Directrice de la Division du développement organisationnel du Bureau de la gestion des ressources humaines (1996-2005), Administratrice générale au Bureau exécutif du Secrétaire général (1992-1996), Assistante spéciale de l’Administrateur associé du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) (1990-1992), haut responsable au Bureau du Secrétaire général adjoint à la gestion et Assistante spéciale du Contrôleur (1989-1990), Spécialiste des questions politiques et par la suite Spécialiste hors classe des questions politiques (1979-1989).

Elle a été membre et a présidé plusieurs organismes interinstitutions du système des Nations Unies, notamment le Réseau des ressources humaines, le Comité de haut niveau sur la gestion et le Groupe consultatif du Sous-Secrétaire général sur le Groupe des Nations Unies pour le développement (GNUD). Mme Beagle est une défenseuse de l’égalité des sexes et Coprésidente du Groupe de travail des champions sur la gestion du changement.

Avant de rejoindre les Nations Unies, Mme Beagle a servi comme diplomate pour son pays, dont cinq ans en tant que déléguée de la Nouvelle-Zélande auprès des Nations Unies.

Mme Beagle détient une licence ès arts et une maîtrise ès arts en histoire et relations internationales décernées par l’Université d’Auckland. Elle est mariée et mère de trois filles.