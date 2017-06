La Force de police permanente de l’ONU : 10 ans d’interventions rapides en appui aux opérations de maintien de la paix

Dix ans après sa création, la Force de police permanente des Nations Unies (SPC) continue de renforcer les opérations de maintien de la paix en offrant des capacités d’opérations immédiates et en renforçant les composantes de police avec un soutien, un conseil et une aide rapides.

«La Force de police permanente des Nations Unies est un outil essentiel du maintien de la paix de l’ONU à tous les niveaux, de la prévention des conflits au soutien à la paix», a souligné le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix.

Le chef du maintien de la paix de l’ONU a appelé les membres actuels du personnel SPC « à continuer d’investir dans la paix » en déployant et en développant les capacités des services de police nationale chaque fois qu’ils sont envoyés mission.

Etablie en 2007, la Force de police permanente répond à un besoin critique des opérations de paix en fournissant à ces dernières une expertise policière disponible rapidement. Lors de ses déploiements, la SPC a positivement contribué aux tâches de police des missions de maintien de la paix, offrant une gamme polyvalente de produits et de services.

«La SPC a été créée pour fournir aux Nations Unies un petit corps d’officiers de police et de cadres supérieurs prêts à entreprendre des évaluations de mission urgentes et à organiser le démarrage des éléments de police des opérations de paix», rappelle Walter Wolf, le premier chef de la Force de police permanente.

A ce jour, la SPC a établi des composantes de police dans cinq opérations de maintien de la paix, aidé 15 opérations en cours et soutenu cinq opérations lors de leur reconfigurations, fermetures ou transitions.

Haïti, le Tchad, la République centrafricaine, le Libéria, la Somalie, le Soudan et le Soudan du Sud ont été les principaux bénéficiaires de la Force de police permanente de l’ONU. En plus d’intégrer les droits de l’homme au maintien de l’ordre et au renforcement de la protection des civils, la SPC a travaillé dans ces pays pour prévenir et répondre aux violences sexuelles et sexistes, promouvoir le rôle des femmes dans la paix et la sécurité et créer des institutions de police efficaces.

Avec 37 experts prêts à être déployer rapidement auprès des composantes de police des opérations de maintien de la paix, des missions politiques spéciales, des fonds et des programmes de l’ONU et d’autres partenaires, la SPC est opérationnelle à tout moment.

Maria Appelblom est la chef actuelle de la Force de police permanente des Nations Unies. A ce titre, elle est l’une des plus importantes femmes policières de l’Organisation chargée de superviser les missions de cette unité d’intervention rapide impliquée dans le démarrage de missions ou l’assistance pour l’organisation d’élections.

«La Force de police permanente était avec l’équipe qui a démarré la mission au Mali (Mission multidimensionnelle de stabilisation intégrée au Mali – MINUSMA) en 2013», a déclaré Mme Appelblom dans un entretien accordé à ONU Info depuis Brindisi, en Italie, où la SPC est basée.

«Et un an plus tard, nous avons commencé en République centrafricaine. Nous avons été responsables au sein de la Mission multidimensionnelle de stabilisation intégrée en République centrafricaine (MINUSCA) de la planification de la visite du Pape, mais nous travaillions également avec les équipes pays du PNUD et des Nations Unies», a-t-elle souligné.

«Nous avons été engagés en Sierra Leone», a poursuivi Mme Appelblom. «Nous avons contribué à la mise en place de la police de proximité et c’est maintenant un concept qui sera reproduit dans plusieurs districts de Sierra Leone. À l’heure actuelle, nous aidons à préparer leurs élections prévues l’année prochaine, avec tous les dispositifs de sécurité que cela implique».