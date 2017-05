PANEL DE DISCUSSION ET EXPOSITION A L’OCCASION DE LA COMMEMORATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DES CASQUES BLEUS AU BURKINA FASO

Dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des Casques bleus célébrée le 29 mai de chaque année, le Centre d’Information des Nations Unies (CINU), en partenariat avec le Ministère des Affaires Etrangères, l’Etat-major des Forces armées nationales, la Gendarmerie nationale, la Police nationale et la Garde de sécurité pénitentiaire a organisé le mardi 30 mai au RAN HOTEL SOMKIETA à Ouagadougou, un panel de discussion sur le thème : « Les enjeux des Opérations de Maintien de la paix (OMP) et la participation du Burkina Faso ».

Ce panel a vu la participation des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et de nombreux étudiants et chercheurs.

En marge du panel, une exposition de documents et de photographies sur les opérations de maintien de la paix et la participation du Burkina Faso ntes OMP a été présentée aux participants.