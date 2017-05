Le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, de l’Ethiopie, élu nouveau Directeur général de l’OMS

La 70e Assemblée mondiale de la Santé réunie à Genève a élu mardi 23 mai 2017 le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus au poste de Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

A l’issue de trois tours de scrutin, les Etats membres de l’OMS ont élu le candidat proposé par l’Éthiopie. Les autres candidats au poste de chef de l’OMS étaient le Dr. David Nabarro, du Royaume-Uni, et le Dr. Sania Nishtar, du Pakistan.

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a félicité le Dr. Tedros pour son élection. «Votre leadership à la tête de l’OMS sera crucial pour garantir des vies saines et promouvoir le bien-être pour tous à tous les âges», a déclaré le chef de l’ONU dans un message posté sur son compte Twitter.

Agé de 52 ans, le Dr. Tedros est Docteur en santé communautaire de formation. Avant d’être élu Directeur général de l’OMS, le Dr. Tedros a été membre du gouvernement éthiopien en qualité de Ministre de la santé de 2005 à 2012 et de Ministre des affaires étrangères de 2012 à 2016. Il a été également Président du Conseil du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme; Président du Conseil du partenariat Faire reculer le paludisme et Co-président du Conseil du partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant.

En tant que Ministre de la santé de l’Ethiopie, le Dr. Tedros a dirigé la réforme complète du système de santé de son pays, développant des infrastructures sanitaires avec la création de 3.500 centres de santé et de 16.000 postes de santé. Il a augmenté les effectifs des personnels soignants avec 38.000 agents de vulgarisation sanitaire et a initié des mécanismes de développement pour étendre la couverture de l’assurance-maladie.

A la tête de la diplomatie éthiopienne, le Dr. Tedros a dirigé les efforts de négociations sur le Programme d’action d’Addis-Abeba, dans le cadre duquel 193 pays se sont engagés à apporter les financements nécessaires pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD).

En tant que Président du Fonds mondial et du partenariat Faire reculer le paludisme, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a obtenu des financements record pour ces deux organisations et a créé le Plan d’action mondial contre le paludisme, qui a étendu la couverture de l’initiative au-delà de l’Afrique pour en faire bénéficier aussi l’Asie et l’Amérique latine.

Premier Directeur général de l’OMS originaire d’Afrique, le Dr. Tedros commencera son mandat de 5 ans le 1er juillet 2017. Il succédera au Dr. Margaret Chan qui aura dirigé l’organisation ces 10 dernières années.