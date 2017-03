Journée météorologique mondiale : L’ONU souligne l’importance de comprendre les nuages

A l’occasion de la Journée météorologique mondiale qui est célébrée chaque année le 23 mars, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) a souligné jeudi 23 mars 2017 combien il est important de comprendre les nuages et leur influence sur le climat et les ressources en eau.

«De nos jours, les scientifiques savent que les nuages jouent un rôle décisif dans l’équilibre énergétique, le climat et les conditions météorologiques de notre planète», a déclaré le Secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas, dans un message.

«Les nuages contribuent au cycle de l’eau et au système climatique dans son ensemble. Il est donc capital de les comprendre pour prévoir les conditions météorologiques, modéliser les effets des changements climatiques à venir et évaluer les ressources d’eau disponibles», a-t-il ajouté.

Selon le chef de l’OMM, au fil des siècles, peu de phénomènes naturels ont autant stimulé la réflexion scientifique et l’inspiration artistique que les nuages. « Il y a plus de deux millénaires, Aristote les a étudiés et a consacré une partie d’un traité à leur rôle dans le cycle de l’eau », a-t-il noté.

‘Comprendre les nuages’ est, cette année, le thème de la Journée météorologique mondiale, qui commémore l’entrée en vigueur, en 1950, de la Convention portant création de l’OMM et souligne la contribution capitale qu’apportent les Services météorologiques et hydrologiques nationaux à la sécurité et au bien-être de la société.

L’OMM vient de publier la nouvelle édition numérique de l’Atlas international des nuages – référence mondiale pour l’observation et l’identification des nuages, ces météores qui déterminent le temps qu’il fait ainsi que le système climatique et le cycle de l’eau.

Alliance de traditions du XIXe siècle et de technologie du XXIe siècle, le nouvel Atlas propose des centaines d’images envoyées par des météorologues, des photographes et des amateurs de nuages du monde entier.

On y trouve de nouvelles catégories, dont le volutus (nuage en rouleau), les nuages engendrés par les activités humaines, tels que les traînées de condensation parfois produites par les avions en raison de la condensation de la vapeur d’eau, et l’asperitas, un spectaculaire nuage ondulé qui a enflammé l’imagination du public. Y sont également illustrés des phénomènes météorologiques tels que les arcs-en-ciel, les halos, les tourbillons de neige et les grêlons.

«L’Atlas international des nuages est la seule source complète et faisant autorité pour l’identification des nuages. Référence mythique pour les amateurs, il est utilisé pour la formation des professionnels des services météorologiques, ainsi que dans des secteurs comme l’aviation et le transport maritime», a souligné M. Taalas.