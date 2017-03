FESTIVAL DE VIDEOS produites par les jeunes

PLURAL+, le Festival de Vidéos produites par des Jeunes, invite la jeunesse du monde entier à participer avec des créations vidéos portant sur les thèmes de la migration, de la diversité, et de la cohésion sociale. Une initiative de l’Alliance des Civilisations des Nations Unies (UNAOC) et de l’Organisation Internationale pour la Migration (IOM) en collaboration avec de multiples partenaires internationaux. Cérémonie à New York. Des prix et des opportunités professionnelles.

PLURAL + 2016 date limite: 29 Mai 2016

Visitez: http://pluralplus.unaoc.org/about/questions-fr/ @pluralplus #PLURALplus2016