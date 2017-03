Mali : La MINUSMA condamne des violations du cessez-le-feu à Tombouctou

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA) a condamné lundi 07 mars 2017 des violations du cessez-le-feu observées la veille à Tombouctou, dans le nord du pays.

«Hier après-midi, deux points de contrôle occupés par les FAMas (Forces armées maliennes), situés au nord de la ville de Tombouctou ont été la cible d’attaques d’éléments de groupes armés», a indiqué la MINUSMA dans un communiqué de presse.

Selon la Mission onusienne, ces groupes armés s’opposent à l’installation des autorités intérimaires de Taoudenit, qui était initialement prévue lundi 6 mars, et qui représente une étape cruciale dans la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali.

«La MINUSMA condamne vigoureusement ces actions qui représentent des violations du cessez-le-feu et exposent leurs auteurs à des sanctions», a déclaré la Mission, qui a immédiatement engagé des pourparlers pour apaiser les tensions.

La MINUSMA a demandé aux groupes concernés «un retrait immédiat et inconditionnel des positions occupées». Elle a également pris ses dispositions et s’est déployée pour assurer la protection de la population civile en cas de besoin.