Sensibiliser le monde aux Objectifs de développement durable requiert une approche locale et l’implication des jeunes

La sensibilisation du public aux Objectifs de développement durable (ODD) a été l’un des principaux thèmes de la deuxième journée du Festival mondial des idées pour le développement durable qui a réuni un éventail diversifié de partenaires gouvernementaux, du secteur privé, et de la société civile.

En mettant en valeur l’innovation et en privilégiant un mode ludique, cette conférence des Nations Unies qui se tient à Bonn, en Allemagne, vise à susciter de nouvelles façons de réfléchir aux défis les plus complexes du Programme de développement à l’horizon 2030.

«Il est absolument nécessaire que les citoyens soient conscients que nous avons cet agenda global et qu’à partir de cet agenda global nous allons pouvoir transformer le monde, préserver la planète, et en même temps offrir un processus de vie beaucoup stable et meilleur pour tout le monde», a déclaré la Secrétaire générale adjointe de l’ONU en charge de la communication et à l’information, Cristina Gallach, dans un entretien accordé à ONU Info.

«Plus nous communiquons sur les ODD et sensibilisons les gens à ce programme, plus les gouvernements devront rendre des comptes et veilleront à ce qu’ils soient mis en œuvre», a-t-elle ajouté.

Privilégier une approche locale

Le Département de l’information de l’ONU dirigé par Mme Gallach, est l’entité onusienne chargée d’informer le monde entier sur les ODD et de s’assurer que ces derniers soient connus et compris.

A cette fin, 17 ‘icônes’ – chacune avec une couleur lumineuse, une expression courte et une image unique – ont été créées pour illustrer chaque objectif global. Ces icônes ont été traduites dans plus de 50 langues, du tchèque au bahasa indonésien et d’autres traductions sont en cours.

Privilégier une approche de communication sur les ODD au niveau local aidera les gens à travers le monde à pouvoir s’approprier les enjeux du programme de développement. «Beaucoup de communications doivent être faites localement dans les différentes langues que les gens parlent localement au quotidien», a expliqué Mme Gallach.

Cette approche au niveau local permettra également aux personnes de ressentir sur le terrain que le travail est en train d’être fait, « afin que les gouvernements locaux mettent en œuvre (le programme) et que les médias locaux suivent ce qui se passe », a ajouté la Secrétaire générale adjointe.

Les jeunes : meilleurs alliés pour la promotion des Objectifs de développement durable

L’ONU accorde également une attention particulière à la jeunesse, la considérant comme un partenaire clé dans la réalisation des ODD.

«[Les jeunes] savent que la planète ne va pas bien et qu’ils héritent de quelque chose de vraiment mauvais, alors ils veulent faire partie de la transformation», a déclaré Mme Gallach. «Ils savent que les objectifs seront atteints lorsqu’ils seront adultes, quand ils seront au point culminant de leur vie».

La cheffe du Département de l’information de l’ONU a également souligné l’importance de forger des partenariats dans la réalisation des objectifs ainsi que dans la communication. En plus des icônes ODD – conçues en partenariat avec Jakob Trollbäck, en collaboration avec Project Everyone – d’autres exemples incluent la marque du métro de Mexico et une chanson de rap sur les ODD en collaboration avec Flocabulary, qui utilise la musique éducative hip-hop pour sensibiliser les étudiants.

«Plus nous communiquons, plus nous engrangerons des partenariats [et] cet agenda ne peut pas être mis en œuvre sans des partenariats très forts», a souligné Mme Gallach.

Le Festival mondial des idées, est le premier d’une série de forums annuels, organisé par la Campagne d’action de l’ONU pour les Objectifs de développement durable, en partenariat avec l’Overseas Development Institute (ODI) et avec le soutien du gouvernement allemand.