Le Secrétaire général nomme le général de division Jean-Paul Deconinck, de la Belgique, commandant de la force de la MINUSMA

Le Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres, a annoncé le 1er mars 2017 la nomination du général de division Jean-Paul Deconinck, de la Belgique, au poste de commandant de la force de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).

Le général de division Deconinck succède au général de division Michael Lollesgaard, du Danemark, qui a achevé son mandat le 31 décembre 2016. Le Secrétaire général lui est reconnaissant de son service dévoué et exemplaire auprès de la MINUSMA.

Le général de division Deconinck possède 38 ans d’expérience militaire nationale et internationale au sein de l’armée belge. Avant sa nomination, il était commandant de l’armée de terre des forces armées belges, et ce, depuis septembre 2014. Il a également été chef d’état-major adjoint, commandant du Collège de défense belge et commandant de la 7e brigade (Marche-en-Famenne) de l’armée belge. Il a également été, de 2008 à 2009, le commandant de la force du Groupement tactique de l’Union européenne.

Le général de division Deconinck est titulaire d’une maîtrise en sciences militaires et sociales de l’Académie royale militaire belge. Il a également reçu le diplôme de l’École de Guerre, à Paris, et celui du Collège de défense, à Bruxelles.

Né en 1959, le général de division Deconinck est marié et père de trois enfants.