Guterres crée une équipe pour étudier une réforme du fonctionnement de l’ONU en matière de paix et de sécurité

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a annoncé mardi 14 février 2017 l’établissement d’une équipe interne chargée d’étudier une réforme de la stratégie, du fonctionnement et de l’architecture du Secrétariat en matière de paix et de sécurité.

Cette équipe, qui sera dirigée par Tamrat Samuel, soumettra au Secrétaire général des recommandations d’ici juin 2017, «afin de lancer un processus de consultations avec les États membres et les entités concernées et, à terme, de prendre les mesures appropriées en temps voulu», a précisé M. Guterres dans une déclaration à la presse.

«Ce travail important nécessitera à la fois l’expertise et l’expérience des hauts responsables et de tous les membres du personnel», a-t-il ajouté.

En attendant la mise en œuvre de ces changements, le chef de l’ONU a décidé de prolonger dans leurs fonctions jusqu’au 1er avril 2018 le Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, Jeffrey Feltman, le Sous-Secrétaire général à l’appui à la consolidation de la paix, Oscar Fernandez-Taranco, et le Sous-Secrétaire général à l’appui aux missions, Atul Khare.

Le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, Hervé Ladsous, a informé M. Guterres qu’il n’était pas disponible pour une prolongation de son contrat actuel qui expire le 31 mars 2017. Le chef de l’ONU a indiqué son intention de nommer Jean-Pierre Lacroix, qui est actuellement le Directeur pour les Nations Unies et les organisations internationales au Ministère français des affaires étrangères, pour le remplacer.

M. Guterres a exprimé à M. Ladsous sa gratitude «pour ses efforts inlassables et son dévouement au maintien de la paix, en particulier en ce qui concerne la modernisation des capacités tant pour faire face aux crises multidimensionnelles que pour protéger les populations civiles».