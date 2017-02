293 millions de dollars nécessaires en 2017 pour l’aide humanitaire au Mali

Les organisations humanitaires au Mali ont lancé le 09 février 2017 un appel de fonds de 293 millions de dollars (environ 172 milliards de FCFA) pour venir en aide à près d’un million et demi de personnes touchées par la crise. Ces ressources serviront à la mise en œuvre du Plan de réponse humanitaire 2017 élaboré par les principaux acteurs humanitaires au Mali. En tout, près de 140 projets sont prévus, principalement dans les régions du nord et du centre du pays qui sont affectées par le conflit et les violences. Ce processus d’appel de fonds de la communauté humanitaire au Mali est effectué chaque année. En 2016, il se chiffrait à 354 millions de dollars.

«L’insécurité qui prévaut dans certaines zones a malheureusement fragilisé les moyens de subsistance des communautés et continue à limiter leur accès aux services sociaux de base» a déclaré la Coordonnatrice de l’action humanitaire au Mali, Mbaranga Gasarabwe. «Malgré les progrès réalisés depuis l’éclatement de la crise, des femmes, des hommes et des enfants demeurent dans des situations de vulnérabilité. Sans soutien, ils et elles ne parviendront pas à couvrir leurs besoins essentiels et à se relever», a-t-elle souligné.

Environ 3,7 millions de personnes ont besoin d’une forme d’aide humanitaire cette année au Mali. La majorité d’entre elles a un faible pouvoir d’achat. Plusieurs d’entre elle n’ont pas accès aux services sociaux de bases.

En appui au Gouvernement, le plan commun de réponse des agences onusiennes et des ONG humanitaires vise à couvrir une partie de ces besoins. Trois types d’interventions sont prévus dans les différents secteurs : la fourniture d’assistance directe aux personnes en situation de vulnérabilité élevée, le renforcement de l’accès des personnes vulnérables aux services sociaux et infrastructures de base et à la protection, ainsi que le soutien au relèvement et à la capacité de résilience des personnes, communautés et institutions. Le Plan sera mis en œuvre en étroite coordination avec les interventions programmées par le Gouvernement et ses autres partenaires.

«Aux côtés du Gouvernement, la Communauté internationale, les acteurs humanitaires et tous les autres partenaires techniques et financiers se mobiliseront pour répondre aux besoins urgents de nos populations» a indiqué le Ministre de la Solidarité et de l’Action Humanitaire, M. Hamadou Konaté.

L’an dernier, à travers leurs efforts concertés, les organisations humanitaires au Mali ont apporté différentes formes d’assistance à plus d’un million de personnes. Cependant, certains programmes d’aide n’ont pas pu être pleinement exécutés faute de financement, ce qui a compromis la consolidation de certains acquis.

Cette année, une cinquantaine d’organisations humanitaires – agences des Nations Unies et ONG – participent à l’appel de fonds du Plan de réponse humanitaire 2017 pour le Mali.

