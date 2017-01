Afrique de l’Ouest : Le Conseil de sécurité appuie les efforts de médiation et de prévention des conflits de l’ONU

Le Conseil de sécurité a exprimé vendredi 20 janvier 2017 son «plein appui» au Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Ibn Chambas, et aux efforts menés par son bureau dans la résolution des problèmes politiques et sécuritaires auxquels est confrontée la sous-région.

La Suède qui préside le Conseil pour le mois de janvier a lu une déclaration présidentielle dans laquelle les 15 s’inquiètent de l’essor de l’extrémisme violent, des menaces terroristes, de la piraterie dans le golfe de Guinée, des trafics de drogue et de migrants, et de la traite des êtres humains, sans oublier la situation en Gambie.

Dans sa déclaration, le Conseil se félicite néanmoins de l’amélioration observée récemment en ce qui concerne la situation politique, en particulier la tenue d’élections libres et pacifiques à Cabo Verde et au Ghana, ainsi que le document final issu du dialogue politique en Guinée.

Concernant la Gambie, le Conseil s’est félicité de la décision prise par le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA), le 13 janvier dernier, annonçant que, à compter du 19 janvier, le chef de l’Etat sortant, Yahya Jammeh, cessera d’être reconnu par l’Union africaine en tant que Président légitime de la République de Gambie. À cet égard, le Conseil prie M. Chambas, de continuer à faciliter les échanges et les négociations visant à assurer un transfert pacifique du pouvoir au Président Adama Barrow.

Sahel : faire avancer la mise en œuvre de la Stratégie intégrée des Nations Unies

Le Conseil de sécurité a encouragé les organismes des Nations Unies et leurs partenaires à continuer de faire avancer la mise en œuvre de la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, afin de contribuer à remédier aux problèmes de sécurité et aux difficultés d’ordre politique de la région.

Il demande au Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) de contribuer aux activités menées en faveur du maintien de la mobilisation internationale en redynamisant les engagements et les initiatives de toutes les parties prenantes.

Le Conseil a par ailleurs invité les États Membres et les partenaires multilatéraux à prêter leur appui à la Force multinationale mixte (FMN) afin de lutter contre Boko Haram dans la région du bassin du lac Tchad. Pour les 15, affaiblir et vaincre Boko Haram, importe de disposer d’une stratégie globale consistant à mener des opérations de sécurité coordonnées. Ils soulignent que cette stratégie doit également renforcer les activités civiles visant à améliorer la gouvernance et promouvoir la croissance économique dans les zones touchées.