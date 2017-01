Le Secrétaire général de l’ONU et le Conseil de sécurité condamnent l’attaque terroriste à Jérusalem

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, et le Conseil de sécurité ont condamné lundi 09 janvier 2017 l’attaque terroriste perpétrée par un assaillant palestinien qui a tué quatre Israéliens et blessé 15 autres personnes dimanche à Jérusalem.

Pour le Secrétaire général, « la violence et la terreur n’apporteront pas une solution au conflit israélo-palestinien – bien au contraire », a déclaré son porte-parole dans un communiqué. « Tous les responsables de ces actes doivent être traduits en justice, condamnés et désavoués », a ajouté son porte-parole, tout en soulignant que ces actes ne devraient pas permettre de décourager la nécessité d’un engagement renouvelé en faveur du dialogue. Condamnant cette attaque avec la plus grande fermeté, les membres du Conseil de sécurité ont réitéré que tout acte de terrorisme est « criminel et injustifiable, quelle que soit leur motivation, où que ce soit, n’importe quand et par qui que ce soit».

Les 15 ont également réaffirmé la nécessité pour tous les États de combattre par tous les moyens le terrorisme et que cette dernière, « sous toutes ses formes et manifestations », constitue l’une des plus graves menaces à la paix et à la sécurité internationales.

M. Guterres a transmis ses condoléances aux familles endeuillées et le Conseil de sécurité a exprimé sa profonde sympathie et ses condoléances aux familles des victimes ainsi qu’au gouvernement israélien. Ils ont tous les deux souhaité un prompt rétablissement aux blessés.