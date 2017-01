Le nouveau Représentant permanent du Tchad auprès des Nations Unies présente ses lettres de créance

Le nouveau Représentant permanent du Tchad auprès des Nations Unies, M. Ali Alifei Moustapha, a présenté, le 09 janvier 2017, ses lettres de créance au Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres.

M. Moustapha était, de février à août 2016, Ministre de la communication et Porte-parole du Gouvernement tchadien, après avoir été Ministre de l’environnement et de la pêche d’août 2015 à février de l’année suivante.

De 2010 à 2015, il fut le Président du Haut Conseil de la communication et du Réseau francophone des régulateurs des médias (REFRAM) et, en 2008 et 2009, Conseiller aux relations internationales à la Présidence de la République. Parmi les autres postes à responsabilités qu’il a occupés au cours de sa longue carrière, M. Moustapha a été, en 2003, Ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’habitat, 10 ans après avoir été Ministre de l’élevage. En 1996, il fut Secrétaire d’État au plan et à la coopération et, en 1992, Secrétaire d’État à la défense nationale.

Né en 1956 à Mao, M. Moustapha est marié. Il est diplômé de l’École supérieure internationale de journalisme de Yaoundé et parle arabe, anglais et français.