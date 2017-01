ONU : le nouveau Secrétaire général António Guterres appelle à faire de 2017 une année pour la paix

Dans son premier message officiel comme Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres), a appelé le monde à faire de la paix « notre priorité absolue » dès son entrée en fonction dimanche.

Dès de sa première journée à la tête de l’ONU, M. Guterres a tenu à partager avec le monde une question qui lui pèse sur le cœur. « Comment venir en aide aux millions d’êtres humains pris au piège de conflits, et qui souffrent énormément dans des guerres interminables? ».

Le neuvième Secrétaire général de l’Organisation a réprouvé la « force meurtrière » qui décime les civils. « Des femmes, des enfants, des hommes sont tués ou blessés, forcés à l’exil, dépossédés et démunis. Même les hôpitaux et les convois humanitaires sont pris pour cible », a-t-il déploré.



Celui qui occupa les fonctions de Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés entre 2005 et 2015 a rappelé une évidence : « Dans ces guerres, il n’y a aucun gagnant : tout le monde est perdant ».

« Des milliards de dollars sont dépensés, détruisant des sociétés et des économies entières et alimentant des méfiances et des peurs qui se transmettent de génération en génération », a regretté M. Guterres. « Des régions entières sont déstabilisées, et la nouvelle menace du terrorisme global plane sur nous tous », a-t-il alerté.