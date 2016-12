Le Soudan du Sud : Peuple trahi

Tribune de Ban Ki-moon parue dans Newsweek

Dernier né des pays du monde, le Soudan du Sud célèbre cette année son cinquième anniversaire. Ayant assisté en personne aux festivités marquant l’indépendance à Jouba, la capitale, j’ai pu mesurer à quel point grand était l’espoir de voir ce pays riche en pétrole longtemps meurtri enfin récolter les fruits de la paix après une longue guerre civile.

Hélas, le peuple du Soudan du Sud doit célébrer aujourd’hui son anniversaire dans la tristesse, car voici trois ans ce mois-ci que le pays a sombré dans un conflit dont l’abominable bilan ne cesse de s’alourdir.

Des dizaines de milliers de personnes ont péri, le tissu social est en lambeaux, l’économie ruinée, et des millions d’habitants chassés de leurs foyers vivent dans un océan de famine et de misère.

Ils sont aujourd’hui plus de 6 millions de Sud-Soudanais au bord du trépas, leurs rangs allant en grossissant à mesure que le conflit prend de l’ampleur, alors même que le Gouvernement sud-soudanais ne cesse de durcir les restrictions qu’il a imposées à la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) et aux organisations humanitaires.

Plus que quiconque, ce sont les dirigeants qui ont trahi la confiance placée en eux par un peuple pétri d’espoir au lendemain d’une guerre d’indépendance de plusieurs décennies et ont plongé le pays dans la ruine et le désarroi.

Armé d’une stratégie d’inspiration ethnique, le Président Salva Kiir a entrepris de réprimer toute contestation, de museler les médias, d’exclure des acteurs sud-soudanais majeurs du processus de paix et d’appliquer unilatéralement un accord électoral. Le conflit a maintenant gagné le pays tout entier.

De leur côté, par leurs agissements, des dirigeants sud-soudanais, dont Riek Machar et d’autres acteurs de l’opposition armée viennent envenimer le conflit, manipulant les ressentiments ethniques à des fins politiques.

Le risque d’atrocités de masse, dont la multiplication d’épisodes de nettoyage ethnique pouvant caractériser le génocide n’est que trop réel.

Or, le Conseil de sécurité et la région restant divisés face à l’épreuve qu’endurent les populations sud-soudanaises, les protagonistes ont le temps de s’armer pour poursuivre le massacre.

Vu l’ampleur de cette tragédie, le Conseil de sécurité de l’ONU, les organisations régionales et la communauté internationale doivent faire face à leurs responsabilités. Des acteurs clefs, comme Alpha Oumar Konaré, ancien Président du Mali, Haut-Représentant de l’Union africaine pour le Soudan du Sud apportent une contribution non négligeable. Mais, chacun d’entre nous doit faire plus pour mettre fin à cette crise.

J’ai pris un certain nombre de décisions, le but en étant de donner à la MINUSS proprement dite les moyens d’une meilleure performance. Il reste qu’il ne suffira pas de renforcer cette mission de maintien de la paix dans le but de lui permettre de gagner en efficacité et de mieux protéger les civils pour parvenir à mettre un terme au conflit. Une solution politique s’impose.

C’est dire qu’il faut faire cesser les hostilités puis mettre sur les rails un processus politique véritablement ouvert à tous. Si cette démarche ne peut se vérifier immédiatement, le Conseil de sécurité devrait décréter un embargo sur les armes et des sanctions ciblées pour amener les parties à changer leur fusil d’épaule et les convaincre d’emprunter le chemin de la paix.

Il est en outre éminemment important d’amener quiconque, membre de la plus haute hiérarchie ou simple exécutant, serait responsable de crimes inqualifiables à en répondre devant la justice

Il n’y a plus de temps à perdre, les parties en présence étant en train d’affûter leurs armes pour semer de nouveau la terreur à la fin de la saison des pluies. Il incombe incontestablement à tous les dirigeants du pays de renouer avec le dialogue sans exclusive.

Faute par eux de le faire, la communauté internationale, la région et le Conseil de sécurité en particulier doivent faire payer aux dirigeants de l’une et l’autre parties le prix de cette défaillance. Ne le devons au peuple sud-soudanais si longtemps martyrisé.